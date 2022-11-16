Падіння ракети у Польщі: Повітряні сили України будуть максимально сприяти розслідуванню

Повітряні сили України готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24

Пряма мова: "Йде відповідне розслідування. Повітряні сили будуть сприяти максимально, будуть і фахівці залучені, якщо треба, і надамо певні матеріали.

Тому що дійсно резонансна ситуація, і це вже не вперше. Був інцидент у Молдові кілька тижнів тому. Російські ракети, які атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Модова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою і впали на молдовській території.

Плюс там же працюють безпілотники російські безцеремонно під румунським кордоном.

А це уже країна НАТО, тут уже зовсім інші викики й пріоритети".

Деталі: Ігнат зазначив, що на місці падіння уламків працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть і визначатимуть тип ракети (чи ракет).

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Речник висловив сподівання, що вищевказаному інциденту буде швидко надано правову оцінку.

Він наголосив, що Україна лише захищається від ракетних ударів ворога. 15 листопада лише у тому регіоні повітряним командуванням Захід було знищено було 15 крилатих ракет (10 - на Львівщині).