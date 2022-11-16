Падение ракеты в Польше: Воздушные силы Украины будут максимально способствовать расследованию

Воздушные силы Украины готовы предоставить все материалы и своих специалистов, чтобы установить истину в инциденте с падением ракеты в Польше.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала 24

Прямая речь: "Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если надо, и предоставим определенные материалы.

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Потому что действительно резонансная ситуация, и это уже не впервые. Был инцидент в Молдове несколько недель назад. Российские ракеты, которые атаковали Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Модова, были сбиты нашей ПВО, перелетев украинскую границу с Молдовой, и упали на молдавской территории.

Плюс там же работают беспилотники российские бесцеремонно под румынской границей.

А это уже страна НАТО, здесь уже совсем другие выбросы и приоритеты".

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Детали: Игнат отметил, что на месте падения обломков работают соответствующие комиссии и группы, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты (или ракет).

Спикер выразил надежду, что вышеуказанному инциденту будет быстро дана правовая оценка.

Он отметил, что Украина только защищается от ракетных ударов врага. 15 ноября только в том регионе воздушным командованием Запад было уничтожено 15 крылатых ракет (10 - на Львовщине).