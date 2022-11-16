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Британська розвідка розповіла про стан дамби Каховського водосховища після відступу РФ

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 10:40

Попри значні пошкодження автомобільного та залізничного мостів на дамбі Каховського водосховища під час відступу російських військ із правобережної Херсонщини, загроза підтоплення території нижче за течією Дніпра - незначна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 16 листопада.

Розвідка нагадує, що дамба водосховища, на додачу до своєї основної функції, також є однією з двох основних переправ через Дніпро у цьому районі, тож раніше по цьому місцю неодноразово били високоточною зброєю українські військові, зриваючи силам РФ логістику. 11 листопада дамба зазнала суттєвих ушкоджень, "майже точно внаслідок контрольованого підриву відступаючими російськими силами", щоб ускладнити ЗСУ подальше просування. 

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"Три прольоти і автомобільного, і залізничного мосту на північному краю дамби були зруйновані, зробивши переправу непридатною до використання. Втім, три затвори для скидання води під цими секціями практично не постраждали. Наявні ушкодження навряд чи призведуть до значних підтоплень території нижче за течією", - зазначають в огляді. 

В огляді за попередню добу розповідали, що Росія після відступу з Херсона переміщує командні пункти до Генічеська.

Теми: Велика Британіявійна
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