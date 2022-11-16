Британская разведка рассказала о состоянии дамбы Каховского водохранилища после отступления РФ

Несмотря на значительные повреждения автомобильного и железнодорожного мостов на дамбе Каховского водохранилища во время отступления российских войск с правобережной Херсонщины, угроза подтопления территории ниже по течению Днепра - незначительная.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 16 ноября.

Разведка напоминает, что дамба водохранилища, в дополнение к своей основной функции, также является одной из двух основных переправ через Днепр в этом районе, поэтому ранее по этому месту неоднократно били высокоточным оружием украинские военные, срывая силам РФ логистику. 11 ноября дамба получила существенные повреждения, "почти точно в результате контролируемого подрыва отступающими российскими силами", чтобы усложнить ВСУ дальнейшее продвижение.

"Три пролета и автомобильного, и железнодорожного моста на северном краю дамбы были разрушены, сделав переправу непригодной к использованию. Впрочем, три затвора для сброса воды под этими секциями практически не пострадали. Имеющиеся повреждения вряд ли приведут к значительным подтоплениям территории ниже по течению", - отмечают в обзоре.

В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что Россия после отступления из Херсона перемещает командные пункты в Геническ.