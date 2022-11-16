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Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 10:40
Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада
ілюстрація Повітряних сил

У вівторок 15 листопада Росія атакувала Україну 96 крилатими ракетами, авіаційними ракетами, ударними дронами Shahed та іншими безпілотниками.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил України

Дослівно: "За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10"".

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Деталі: Таким чином повідомляється, що протиповітряна оборона України у вівторок збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 дронів Shahed-136/131, один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

Таким чином, це наймасованіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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