Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

Во вторник 15 ноября Россия атаковала Украину 96 крылатыми ракетами, авиационными ракетами, ударными дронами Shahed и другими беспилотниками.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил Украины

Дословно: "По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10"".

Реклама:

Детали: Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".

Таким образом, это самый массированный ракетный удар именно по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.