Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 10:40
Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября
иллюстрация Воздушных сил

Во вторник 15 ноября Россия атаковала Украину 96 крылатыми ракетами, авиационными ракетами, ударными дронами Shahed и другими беспилотниками.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил Украины

Дословно: "По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10"".

Реклама:

Детали: Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".

Таким образом, это самый массированный ракетный удар именно по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной
Британская разведка рассказала о состоянии дамбы Каховского водохранилища после отступления РФ
Убитый на камеру боец ЧВК "Вагнер" добровольно пошел на обмен – Подоляк
Байден заявил G7 и НАТО, что ракета в Польше - от украинской ПВО - Reuters
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: