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Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 11:40
иллюстрация Воздушных сил

Во вторник 15 ноября Россия атаковала Украину 96 крылатыми ракетами, авиационными ракетами, ударными дронами Shahed и другими беспилотниками.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил Украины

Дословно: "По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10"".

Детали: Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".

Таким образом, это самый массированный ракетный удар именно по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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