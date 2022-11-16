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Прем'єр Британії про ракету в Польщі: цього б не було, якби не вторгнення Росії в Україну

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 11:04
Прем'єр Британії про ракету в Польщі: цього б не було, якби не вторгнення Росії в Україну
Ріші Сунак. фото з його Twitter

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що жодних ракетних ударів по Польщі не було б, якби не вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив на пресконференції в Індонезії на полях саміту G20, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За його словами, "нічого з цього не відбувалося б, якби не вторгнення Росії в Україну" і "це жорстока і невблаганна реальність путінської війни".

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"Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки вона триває, вона буде продовжувати руйнувати світову економіку", - сказав Сунак.

Британський прем'єр додав, що немає "жодної людини у світі", яка б не відчула на собі вплив війни Путіна, а світові продовольчі ринки були серйозно порушені його спробами перекрити поставки українського зерна.

"Зневага Путіна до людського життя буде відчуватися в усьому світі ще багато років", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи показали удари в Польщі, як швидко може розгорітися війна, він додав, що це може призвести до ескалації конфлікту: "Польща є вірним союзником Сполученого Королівства, і я хотів би особисто запевнити в тому, що ми твердо стоїмо разом з нею і її народом в цей час".

Говорячи про те, чи може Великобританія бути втягнута у війну з Росією, він сказав, що важливо "встановити факти".

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

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Теми: Велика БританіявійнаПольща
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