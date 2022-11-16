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Премьер Британии о ракете в Польше: этого бы не было, если бы не вторжение РФ в Украину

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 12:04
Риши Сунак. фото из его Twitter

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что никаких ракетных ударов по Польше не было бы, если бы не вторжение России в Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Индонезии на полях саммита G20, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По его словам, "ничего из этого не происходило бы, если бы не вторжение России в Украину" и "это жестокая и неумолимая реальность путинской войны".

"Пока она продолжается, она представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока она продолжается, она будет продолжать разрушать мировую экономику", - сказал Сунак.

Британский премьер добавил, что нет "ни одного человека в мире", который бы не ощутил на себе влияние войны Путина, а мировые продовольственные рынки были серьезно затронуты его попытками перекрыть поставки украинского зерна.

"Пренебрежение Путина к человеческой жизни будет ощущаться во всем мире еще много лет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, показали ли удары в Польше, как быстро может разгореться война, он добавил, что это может привести к эскалации конфликта: "Польша является верным союзником Соединенного Королевства, и я хотел бы лично заверить в том, что мы твердо стоим вместе с ней и ее народом в это время".

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Говоря о том, может ли Великобритания быть втянута в войну с Россией, он сказал, что важно "установить факты".

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что чьей бы ни была ракета, приведшая к гибели двух людей в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

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Темы: ВеликобританиявойнаПольша
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