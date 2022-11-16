Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц про ракету, що вбила людей у Польщі: цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії

Середа, 16 листопада 2022, 12:56

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що інцидент з ракетою, яка впала на території Польщі, потрібно ретельно розслідувати, але у будь-якому разі його першопричина - це агресивна війна РФ проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму Twitter.

"Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України", - зазначив Шольц. 

Раніше з майже ідентичними коментарями виступили прем’єр Британії Ріші Сунак, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, заступник глави МЗС Польщі. 

Як відомо, пообіді 15 листопада, коли тривали російські ракетні атаки, у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: НімеччинаПольщаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети

Над Києвом збили дві ракети, над Київським водосховищем – два “Шахеди”

"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці

Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Усі новини...
Німеччина
Німеччина заповнила газосховища напередодні зими
У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану наступного тижня
Останні новини
11:24
Росія збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі
11:23
Кулеба під час чергової ракетної атаки поговорив з Блінкеном: просив про Patriot
11:14
Витяг про місце проживання тепер можна отримати "в смартфоні"
11:08
оновлено від 8.45По всій Україні оголошували повітряну тривогу, був ракетний удар
11:03
Прихильник "денацифікації": у Житомирі педагогу-колаборанту заборонили викладати на 10 років
11:01
На Харківщині теж є влучання у критичну інфраструктуру і постраждалі
10:56
Газовий хаб Туреччини: як Ердоган хоче замінити Росію для Європи
10:51
У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети
10:49
На окупованій частині Запорізької області зривають російські прапори і вивішують українські – ЦНС
10:49
Ракетним ударом по Дніпру уражено два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі
Усі новини...