Шольц про ракету, що вбила людей у Польщі: цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що інцидент з ракетою, яка впала на території Польщі, потрібно ретельно розслідувати, але у будь-якому разі його першопричина - це агресивна війна РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму Twitter.

"Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України", - зазначив Шольц.

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Раніше з майже ідентичними коментарями виступили прем’єр Британії Ріші Сунак, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, заступник глави МЗС Польщі.

Як відомо, пообіді 15 листопада, коли тривали російські ракетні атаки, у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.