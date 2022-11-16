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Шольц о ракете, убившей людей в Польше: этого бы не произошло, если бы не агрессивная война России

Среда, 16 ноября 2022, 11:56

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что инцидент с ракетой, упавшей на территории Польши, нужно тщательно расследовать, но в любом случае его первопричина - агрессивная война РФ против Украины. 

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем Twitter.

"Ужасное попадание ракеты в Польше нужно тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать. Нельзя делать каких-либо преждевременных выводов. Но одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины", - отметил Шольц. 

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Ранее с почти идентичными комментариями выступили премьер Британии Риши Сунак, премьер Нидерландов Марк Рютте, заместитель главы МИД Польши. 

Как известно, после обеда 15 ноября, когда продолжались российские ракетные атаки, в приграничном польском селе упала ракета, в результате чего два человека погибли.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

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Темы: ГерманияПольшаРосcия
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