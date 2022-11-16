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Дуда: Інцидент із ракетою не є нападом на Польщу

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 13:36
Анджей Дуда. ілюстративне фото з його Twitter

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок ввечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

Про це Дуда заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Це не був напад на Польщу, ми не маємо доказів того, що ракету запустила Росія", - сказав президент Анджей Дуда, говорячи про вибухи, що призвели до загибелі двох людей.

Він додав, що на Польщу впала ракета типу С-300 і, ймовірно, це була ракета, яку "використовували українські сили", які вчора відбивали ракетні атаки Росії. 

За словами Дуди, попередній огляд місця події показує, що це був результат падіння ракети, можливо, разом із вибухом палива, яке залишилося.

Президент Польщі наголосив, що у цій трагедії винна Росія.

Зібрані докази, а також американські дані показують, що це був нещасний випадок, додав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. 

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Він зазначив, що на цьому етапі активація статті 4 може і не знадобитися, "але цей інструмент є у нашому розпорядженні".

За даними агентства Reuters, президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що представники країн-членів НАТО на зустрічі в середу, швидше за все, обговорять прохання посилити протиповітряну оборону на східному фланзі Альянсу.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

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Теми: Польщавійна
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