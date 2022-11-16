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Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 13:36
Анджей Дуда. иллюстративное фото из его Twitter

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

Об этом Дуда заявил в среду после заседания Бюро национальной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Это не было нападение на Польшу, у нас нет доказательств того, что ракету запустила Россия", - сказал президент Анджей Дуда, говоря о взрывах, которые привели к гибели двух человек.

Он добавил, что на Польшу упала ракета типа С-300 и, вероятно, это была ракета, которую "использовали украинские силы", которые вчера отражали ракетные атаки России. 

По словам Дуды, предварительный осмотр места происшествия показывает, что это был результат падения ракеты, возможно, вместе со взрывом оставшегося топлива.

Президент Польши подчеркнул, что в этой трагедии виновата Россия.

Собранные доказательства, а также американские данные показывают, что это был несчастный случай, добавил премьер-министр Матеуш Моравецкий. 

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Он отметил, что на этом этапе активация статьи 4 может и не понадобиться, "но этот инструмент есть в нашем распоряжении".

По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что представители стран-членов НАТО на встрече в среду, скорее всего, обсудят просьбу усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

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Темы: Польшавойна
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