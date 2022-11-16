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Мінометнику окупантів дали 10 років в’язниці

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 13:51
Фото ОГП

Жителя селища Лозівський Слов’яносербського району Луганської області засудили до 10 років ув’язнення за службу у незаконному збройному формуванні так званої "народної міліції ЛНР".

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "До 10 років ув’язнення засуджено мінометника "ЛНР". Прокурори у суді довели, що з липня 2015 року житель селища Лозівський Слов’яносербського району, маючи активну проросійську позицію, служив у незаконному збройному формуванні "народної міліції ЛНР". Він двічі укладав контракт на проходження "військової служби"".

Деталі: Повідомляється, що чоловік брав участь у бойових діях проти ЗСУ у складі "мінометного взводу", що дислокувався в місті Алчевськ. Він також періодично виїжджав на лінію бойового зіткнення та заступав у добові наряди з метою охорони складів з боєприпасами.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у лавах окупантів у Лисичанську та Гірському.  

На початку вересня українська армія взяла його у полон.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України та засудив його до 10 років в’язниці.  

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Теми: судколабораціявійна
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