Минометчику оккупантов дали 10 лет тюрьмы

Жителя поселка Лозовский Славяносербского района Луганской области приговорили к 10 годам заключения за службу в незаконном вооруженном формировании так называемой "народной милиции ЛНР".

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "К 10 годам заключения приговорен минометчик "ЛНР". Прокуроры в суде доказали, что с июля 2015 года житель поселка Лозовский Славяносербского района, имея активную пророссийскую позицию, служил в незаконном вооруженном формировании "народной милиции ЛНР". Он дважды заключал контракт на прохождение "военной службы"".

Детали: Сообщается, что мужчина участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе "минометного взвода", который дислоцировался в городе Алчевск. Он также периодически выезжал на линию боевого соприкосновения и заступал в суточные наряды с целью охраны складов с боеприпасами.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в рядах оккупантов в Лисичанске и Горном.

В начале сентября украинская армия взяла его в плен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины и приговорил его к 10 годам тюрьмы.