На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ
Середа, 16 листопада 2022, 13:07
На Харківщині відновлено 104 із 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів, що діяли до повномасштабного вторгнення.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубув у Telegram
Деталі: На деокупованих територіях області вже курсують приміські та міжміські автобуси за такими маршрутами:
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- Харків – Куп’янськ;
- Харків – Вільхівка;
- Харків – Слобідське;
- Харків – Новопокровка;
- Харків – Чугуїв;
- Чугуїв – Чкаловське;
- Чугуїв – Малинівка;
- Харків – Мала Рогань;
- Харків – Черкаська Лозова;
- Харків – Кутузівка;
- Харків – Барвінкове через Ізюм;
- Харків – Старий Салтів;
- Харків – Елітне.
Крім того, цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:
- Харків – Ізюм;
- Харків – Балаклія;
- Харків – Великий Бурлук;
- Старий Салтів – Вовчанськ;
- Харків – Липці.
Синєгубов додав, що відновлено уже більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.