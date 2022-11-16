На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ

На Харківщині відновлено 104 із 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів, що діяли до повномасштабного вторгнення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубув у Telegram

Деталі: На деокупованих територіях області вже курсують приміські та міжміські автобуси за такими маршрутами:

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Харків – Куп’янськ;

Харків – Вільхівка;

Харків – Слобідське;

Харків – Новопокровка;

Харків – Чугуїв;

Чугуїв – Чкаловське;

Чугуїв – Малинівка;

Харків – Мала Рогань;

Харків – Черкаська Лозова;

Харків – Кутузівка;

Харків – Барвінкове через Ізюм;

Харків – Старий Салтів;

Харків – Елітне.

Крім того, цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:

Харків – Ізюм;

Харків – Балаклія;

Харків – Великий Бурлук;

Старий Салтів – Вовчанськ;

Харків – Липці.

Синєгубов додав, що відновлено уже більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.