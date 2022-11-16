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На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 13:07
На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ
Харків, фото УП

На Харківщині відновлено 104 із 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів, що діяли до повномасштабного вторгнення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубув у Telegram

Деталі: На деокупованих територіях області вже курсують приміські та міжміські автобуси за такими маршрутами:

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  • Харків – Куп’янськ; 
  • Харків – Вільхівка; 
  • Харків – Слобідське; 
  • Харків – Новопокровка; 
  • Харків – Чугуїв; 
  • Чугуїв – Чкаловське; 
  • Чугуїв – Малинівка; 
  • Харків – Мала Рогань; 
  • Харків – Черкаська Лозова; 
  • Харків – Кутузівка; 
  • Харків – Барвінкове через Ізюм; 
  • Харків – Старий Салтів;  
  • Харків – Елітне. 

 Крім того, цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:  

  • Харків – Ізюм;  
  • Харків – Балаклія; 
  • Харків – Великий Бурлук; 
  • Старий Салтів – Вовчанськ; 
  • Харків – Липці.

Синєгубов додав, що відновлено уже більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. 

Теми: Харківська областьтранспорт
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