На Харьковщине восстанавливают движение автобусов – ОВА

На Харьковщине восстановлено 104 из 285 пригородных и междугородных автобусных маршрутов, действовавших до полномасштабного вторжения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубув в Telegram

Детали: На деоккупированных территориях области уже курсируют автобусы по таким маршрутам:

Харьков - Купянск;

Харьков - Ольховка;

Харьков - Слободское;

Харьков - Новопокровка;

Харьков - Чугуев;

Чугуев - Чкаловское;

Чугуев - Малиновка;

Харьков - Малая Рогань;

Харьков - Черкасская Лозовая;

Харьков - Кутузовка;

Харьков - Барвенково через Изюм; Харьков - Барвенково;

Харьков - Старый Салтов;

Харьков - Элитное.

Кроме того, на этой неделе возобновится работа еще 5 маршрутов:

Харьков - Изюм;

Харьков - Балаклея;

Харьков - Великий Бурлук;

Старый Салтов - Волчанск;

Харьков - Липцы.

Синегубов добавил, что восстановлено уже более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.