На Харьковщине восстанавливают движение автобусов – ОВА
Среда, 16 ноября 2022, 14:07
На Харьковщине восстановлено 104 из 285 пригородных и междугородных автобусных маршрутов, действовавших до полномасштабного вторжения.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубув в Telegram
Детали: На деоккупированных территориях области уже курсируют автобусы по таким маршрутам:
- Харьков - Купянск;
- Харьков - Ольховка;
- Харьков - Слободское;
- Харьков - Новопокровка;
- Харьков - Чугуев;
- Чугуев - Чкаловское;
- Чугуев - Малиновка;
- Харьков - Малая Рогань;
- Харьков - Черкасская Лозовая;
- Харьков - Кутузовка;
- Харьков - Барвенково через Изюм; Харьков - Барвенково;
- Харьков - Старый Салтов;
- Харьков - Элитное.
Кроме того, на этой неделе возобновится работа еще 5 маршрутов:
- Харьков - Изюм;
- Харьков - Балаклея;
- Харьков - Великий Бурлук;
- Старый Салтов - Волчанск;
- Харьков - Липцы.
Синегубов добавил, что восстановлено уже более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.