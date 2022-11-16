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На Харьковщине восстанавливают движение автобусов – ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 14:07
Харьков, фото УП

На Харьковщине восстановлено 104 из 285 пригородных и междугородных автобусных маршрутов, действовавших до полномасштабного вторжения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубув в Telegram

Детали: На деоккупированных территориях области уже курсируют автобусы по таким маршрутам:

  • Харьков - Купянск; 
  • Харьков - Ольховка; 
  • Харьков - Слободское; 
  • Харьков - Новопокровка; 
  • Харьков - Чугуев; 
  • Чугуев - Чкаловское; 
  • Чугуев - Малиновка; 
  • Харьков - Малая Рогань; 
  • Харьков - Черкасская Лозовая; 
  • Харьков - Кутузовка; 
  • Харьков - Барвенково через Изюм; Харьков - Барвенково; 
  • Харьков - Старый Салтов;  
  • Харьков - Элитное. 

 Кроме того, на этой неделе возобновится работа еще 5 маршрутов:  

  • Харьков - Изюм;  
  • Харьков - Балаклея; 
  • Харьков - Великий Бурлук; 
  • Старый Салтов - Волчанск; 
  • Харьков - Липцы.

Синегубов добавил, что восстановлено уже более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 

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Темы: Харьковская областьтранспорт
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