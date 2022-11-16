Столтенберг про ракету в Польщі: немає ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО

Ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Вчорашній вибух стався коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває і ми маємо дочекатися завершення. Але у нас немає жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО заявив, що попередні дані вказують на те, що інцидент стався через використання українських ППО проти російських ракетних атак у вівторок.

"Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

ВІДЕО ДНЯ

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.