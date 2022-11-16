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Столтенберг про ракету в Польщі: немає ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 13:44

Ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Вчорашній вибух стався коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває і ми маємо дочекатися завершення. Але у нас немає жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО заявив, що попередні дані вказують на те, що інцидент стався через використання українських ППО проти російських ракетних атак у вівторок.

"Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

ВІДЕО ДНЯ

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: НАТОПольща
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