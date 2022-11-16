Столтенберг о ракете в Польше: нет признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО

Ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО заявил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак во вторник.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

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