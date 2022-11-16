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Столтенберг о ракете в Польше: нет признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 13:44

Ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО заявил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак во вторник.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

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ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Темы: НАТОПольша
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