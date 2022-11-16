Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг о ракете в Польше: нет признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 14:44

Ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак во вторник.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: НАТОПольша
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Все новости...
НАТО
Лидеры НАТО и G7 осудили массированный удар РФ по украинской инфраструктуре
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ
Взрывы в Польше: послы Альянса встретятся в среду на основании статьи 4 Договора о НАТО - Reuters
Последние новости
12:59
Членство РФ и Беларуси в Международном паралимпийском комитете приостановили из-за войны
12:58
В "Нафтогазе" подтвердили обстрел россиянами газодобывающих объектов
12:53
Минус 102 воздушные цели, пункты управления и склады оружия РФ: достижения ВСУ за неделю
12:47
Николаевщина: на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы НПУ
12:47
Киностудия Warner Bros. запретила российским телеканалам транслировать свои фильмы
12:37
17 ноября россияне запустили по Украине 16 ракет и 5 БПЛА – Громов
12:27
обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"
12:20
фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название
12:15
Британия отменяет продажу своего крупнейшего завода микрочипов компании, связанной с Китаем
11:59
Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму
Все новости...