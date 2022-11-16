Столтенберг: Топ-пріоритет НАТО зараз - більше систем ППО для України

Після інциденту з падінням ракети головним пріоритетом НАТО залишається надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це заявив на брифінгу у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Він зазначив, що після падіння ракети у Польщі в Альянсі не змінили оцінку щодо загрози Росії для союзників.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.