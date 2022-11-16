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Столтенберг: топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 14:52

После инцидента с падением ракеты главным приоритетом НАТО остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны. 

Об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Столтенберг также сказал, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Он отметил, что после падения ракеты в Польше в Альянсе не изменили оценку относительно угрозы России для союзников.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

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Темы: НАТОУкраинаПВО
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