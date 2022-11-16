Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ну ніяк, мам. Дурять": ГУР оприлюднило розмову окупанта про зарплати військових РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 14:06
Ну ніяк, мам. Дурять: ГУР оприлюднило розмову окупанта про зарплати військових РФ
ЕМБЛЕМА ГУР, FACEBOOK РОЗВІДКИ

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови російського окупанта на Донеччині з мамою в Росії, зокрема про обіцяні президентом Володимиром Путіним виплати учасникам війни проти України.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: Розвідка повідомляє, що фігурантом перехоплення є військовослужбовець підрозділу 9 ОМСП (Новобахмутівка - Новоселівка-2А) 1 АК.

Реклама:

Пряма мова окупанта: "Я цього місяця отримав 35 тисяч (російських рублів, це приблизно 21 тисяча грн - ред.) нафіг. Нас дурять. Нас обманюють. У нас так всі 135 осіб отримують. Ну нам не дають. Я за 8 місяців повинен отримати 800 тисяч (рублів, приблизно 486 тисяч грн - ред.)

Та ніяк, мам. Ми, якщо чесно, ми вже й папери всі писали. Нас просто дурять і все.

ВІДЕО ДНЯ

Та писали ми рапота. І на звільнення рапорти писав, і все… На Пушиліна хочемо ще написати папір. Ну подивимося".

Що цьому передувало: 19 жовтня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.

Теми: розвідкаРосіявійнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
розвідка
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: