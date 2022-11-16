"Ну ніяк, мам. Дурять": ГУР оприлюднило розмову окупанта про зарплати військових РФ

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови російського окупанта на Донеччині з мамою в Росії, зокрема про обіцяні президентом Володимиром Путіним виплати учасникам війни проти України.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: Розвідка повідомляє, що фігурантом перехоплення є військовослужбовець підрозділу 9 ОМСП (Новобахмутівка - Новоселівка-2А) 1 АК.

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Пряма мова окупанта: "Я цього місяця отримав 35 тисяч (російських рублів, це приблизно 21 тисяча грн - ред.) нафіг. Нас дурять. Нас обманюють. У нас так всі 135 осіб отримують. Ну нам не дають. Я за 8 місяців повинен отримати 800 тисяч (рублів, приблизно 486 тисяч грн - ред.)

…

Та ніяк, мам. Ми, якщо чесно, ми вже й папери всі писали. Нас просто дурять і все.

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…

Та писали ми рапота. І на звільнення рапорти писав, і все… На Пушиліна хочемо ще написати папір. Ну подивимося".

Що цьому передувало: 19 жовтня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.