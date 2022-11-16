"Ну никак, мам. Дурят": ГУР обнародовало разговор оккупанта о зарплатах военных РФ

Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского оккупанта в Донецкой области с мамой в России, в частности об обещанных президентом Владимиром Путиным выплатах участникам войны против Украины.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: Разведка сообщает, что фигурантом перехвата является военнослужащий подразделения 9 ОМСП (Новобахмутовка - Новоселовка-2А) 1 АК.

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Прямая речь оккупанта: "Я в этом месяце получил 35 тысяч (российских рублей, это примерно 21 тысяча грн - ред.) нафиг. Нас обманывают. У нас так все 135 человек получают. Ну нам не дают. Я за 8 месяцев должен получить 800 тысяч (рублей, примерно 486 тысяч грн - ред.)

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Да никак, мам. Мы, если честно, мы уже и бумаги все писали. Нас просто обманывают и все.

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Да писали мы рапота. И на увольнение рапорты писал, и все... На Пушилина хотим еще написать бумагу. Ну посмотрим".

Что этому предшествовало: 19 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение мобилизованного после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Путин утверждал, что выплаты должны происходить и во время так называемого "обучения" мобилизованных военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 ноября.