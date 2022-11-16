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СБУ у Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 15:12
Фото СБУ

СБУ знайшла засекречені документи ФСБ під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.

Джерело: СБУ у Telegram
 
Дослівно СБУ: "Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони".

Деталі: Силовики вилучили власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ; справи агентурного вивчення; повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань; "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців. 

 
Фото СБУ

Документи свідчать , що колаборанти давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів та брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "кримінальними справами". 

 
Фото СБУ

Також СБУ виявила задокументовані факти викрадення і катування потерпілих і розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".
 
Повідомляється, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8" і займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.
 
Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
 

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Теми: ХерсондеокупаціяколабораціяСБУ
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