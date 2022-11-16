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СБУ в Херсоне нашла списки коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 14:12
СБУ в Херсоне нашла списки коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом
Фото СБУ

СБУ нашла засекреченные документы ФСБ во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

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Представители спецслужбы РФ покинули тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны".

Детали: Силовики изъяли собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ; дела агентурного исследования; сообщения агентов о результатах выполнения вражеских задач; "протоколы обысков" в квартирах херсонцев. 

 
фото СБУ

Документы свидетельствуют, что коллаборанты давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов и участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".   

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Фото СБУ

Также СБУ обнаружила задокументированные факты похищения и пыток потерпевших и разграбления их домов под видом проведения "обысков".

Сообщается, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, которые входили в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8" и занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

Изъятые материалы направили на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.
 

Темы: ХерсондеоккупацияколлаборационизмСБУ
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