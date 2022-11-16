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Столтенберг: ППО НАТО не провалила роботу в Польщі, бо це була "не атака"

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 15:25
ФОТО З FACEBOOK ЯРОСЛАВА ВОЛЬСЬКОГО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не вважає падіння ракети у Польщі провалом роботи систем протиповітряної оборони НАТО.

Про це він заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що системи протиповітряної оборони НАТО готові до захисту від ракетних атак, однак те, що трапилося у вівторок у Польщі, не було атакою.

"Системи протиповітряної оборони на сході (Альянсу – ред.) налаштовані на наш захист від атак. Ракети, крилаті ракети, балістичні ракети мають особливі характеристики, які ми відстежуємо на моніторі і робимо висновки, чи це атака, чи щось інше. Як я сказав, найбільш імовірно це (була) ракета від української системи протиповітряної оборони. І, звичайно, ця ракета не має характеристик атаки. Тому це пояснює, чому реакції були такими, як вони були. І це нічого не говорить про нашу спроможність захищатися від навмисних атак проти території НАТО", – заявив генсек Альянсу.

Столтенберг заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак. Він поклав відповідальність на Росію, яка напередодні випустила проти України сотню ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

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Теми: НАТОПольщаППО
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