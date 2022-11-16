Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: ПВО НАТО не провалило работу в Польше, потому что это была "не атака"

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 15:25
ФОТО ИЗ FACEBOOK ЯРОСЛАВА ВОЛЬСКОГО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает падение ракеты в Польше провалом работы систем противовоздушной обороны НАТО.

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что системы противовоздушной обороны НАТО готовы к защите от ракетных атак, однако случившееся во вторник в Польше не было атакой.

"Системы противовоздушной обороны на востоке (Альянса, – ред.) настроены на нашу защиту от атак. Ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты имеют особые характеристики, которые мы отслеживаем на мониторе и делаем выводы, это атака или что-то другое. Как я сказал, наиболее вероятно это (была) ракета от украинской системы противовоздушной обороны, и, конечно, у этой ракеты нет характеристик атаки, поэтому это объясняет, почему реакции были такими, как они были, и это ничего не говорит о нашей способности защищаться от умышленных атак против территории НАТО", – заявил генсек Альянса.

Столтенберг заявил, что упавшая на территории Польши ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак. Он возложил ответственность на Россию, которая накануне выпустила против Украины сотню ракет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

Европравда собрала основные факты по этому поводу в статье: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: НАТОПольшаПВО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Все новости...
НАТО
Столтенберг: топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины
Столтенберг о ракете в Польше: нет признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО
Лидеры НАТО и G7 осудили массированный удар РФ по украинской инфраструктуре
Последние новости
13:42
Похищенного енота из Херсона предлагают обменять на Екатерину II из Одессы: есть петиция
13:42
Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации
13:34
В больницу Мелитополя завезли "партию" раненых россиян, ночью было шумно в Васильевке – Федоров
13:34
Чем больше форм террора использует Россия, тем больше мир вооружится – Зеленский
13:31
McDonald’s возобновил работу ресторана в Луцке
13:29
Белорусы показали, как Украина от них отгородилась забором
13:20
"Укрзализныця" запустила в продажу символические билеты на первый рейс в Севастополь
13:16
В Испании закрыли фотовыставку защитника "Азовстали" Козацкого: на нее жаловался Шарий
13:15
Украинских специалистов допустят к расследованию ракеты в Польше - Зеленский
12:59
Членство РФ и Беларуси в Международном паралимпийском комитете приостановили из-за войны
Все новости...