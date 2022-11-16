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Столтенберг: ПВО НАТО не провалило работу в Польше, потому что это была "не атака"

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 14:25
Столтенберг: ПВО НАТО не провалило работу в Польше, потому что это была не атака
ФОТО ИЗ FACEBOOK ЯРОСЛАВА ВОЛЬСКОГО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает падение ракеты в Польше провалом работы систем противовоздушной обороны НАТО.

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что системы противовоздушной обороны НАТО готовы к защите от ракетных атак, однако случившееся во вторник в Польше не было атакой.

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"Системы противовоздушной обороны на востоке (Альянса, – ред.) настроены на нашу защиту от атак. Ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты имеют особые характеристики, которые мы отслеживаем на мониторе и делаем выводы, это атака или что-то другое. Как я сказал, наиболее вероятно это (была) ракета от украинской системы противовоздушной обороны, и, конечно, у этой ракеты нет характеристик атаки, поэтому это объясняет, почему реакции были такими, как они были, и это ничего не говорит о нашей способности защищаться от умышленных атак против территории НАТО", – заявил генсек Альянса.

Столтенберг заявил, что упавшая на территории Польши ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак. Он возложил ответственность на Россию, которая накануне выпустила против Украины сотню ракет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

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Европравда собрала основные факты по этому поводу в статье: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Темы: НАТОПольшаПВО
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