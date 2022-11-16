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Прем'єрка Італії: Якщо ракета у Польщі була не з Росії, це мало що змінює

Середа, 16 листопада 2022, 14:55

Немає значення, що ракета, яка впала на Польщу, могла бути не російською, оскільки Москва все одно несе відповідальність за ракетні удари по Україні. 

Про це заявила в середу прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

У розмові з журналістами на саміті G20 на Балі Мелоні повідомила, що розмовляла з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

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"Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, мало що змінює. Відповідальність за те, що сталося, несуть росіяни. Ми із союзниками засудили ракетні удари Москви", - заявила Мелоні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

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ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: ІталіяПольща
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