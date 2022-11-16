Премьер Италии: Если ракета в Польше была не из России, это мало что меняет

Не имеет значения, что ракета, которая упала на Польшу, могла быть не российской, поскольку Москва все равно несет ответственность за ракетные удары по Украине.

Об этом заявила в среду премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

В разговоре с журналистами на саммите G20 на Бали Мелони сообщила, что разговаривала с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Гипотеза о том, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, мало что меняет. Ответственность за то, что произошло, несут россияне. Мы с союзниками осудили ракетные удары Москвы", - заявила Мелони.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.