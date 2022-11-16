Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Италии: Если ракета в Польше была не из России, это мало что меняет

Среда, 16 ноября 2022, 15:55

Не имеет значения, что ракета, которая упала на Польшу, могла быть не российской, поскольку Москва все равно несет ответственность за ракетные удары по Украине. 

Об этом заявила в среду премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

В разговоре с журналистами на саммите G20 на Бали Мелони сообщила, что разговаривала с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Гипотеза о том, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, мало что меняет. Ответственность за то, что произошло, несут россияне. Мы с союзниками осудили ракетные удары Москвы", - заявила Мелони.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ИталияПольша
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Все новости...
Италия
100-летняя итальянка стала старейшим в мире донором органов
Мелони заверила НАТО в поддержке Италией Украины
Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии ПВО для Украины
Последние новости
14:09
Через "банку" в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов
14:02
На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
13:59
видеоГБР разоблачило начальника таможенного поста "Тиса" на поборах с автоперевозчиков
13:58
видеоПолярники показали, как яйца субантарктических пингвинов появляются на свет
13:52
Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский
13:51
Эрдоган считает, что проблемы закупки F-16 у США будут решены в ближайшее время
13:42
Похищенного енота из Херсона предлагают обменять на Екатерину II из Одессы: есть петиция
13:42
Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации
13:34
В больницу Мелитополя завезли "партию" раненых россиян, ночью было шумно в Васильевке – Федоров
13:34
Чем больше форм террора использует Россия, тем больше мир вооружится – Зеленский
Все новости...