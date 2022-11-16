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Рада просить викинути Росію з G20

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 16:13
Саміт G20 на Балі. Фото Getty Images

Верховна Рада закликала держави Групи Двадцяти виключити Росію зі складу цієї Групи.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент звернувся до держав G20 щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи…. Тобто зробити G19".

Деталі: Таке рішення ВР аргументувала тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду, а також тероризує мирних людей тим, що наносить ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Железняк додав, що відповідну постанову №8203 на засіданні 16 листопада підтримали 310 парламентарів.

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Теми: Верховна РадаG20Росія
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