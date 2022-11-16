Рада просит выбросить Россию из G20
Среда, 16 ноября 2022, 16:13
Верховная Рада призвала государства Группы Двадцати исключить Россию из состава этой Группы.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь Железняка: "Парламент обратился к государствам G20 относительно исключения Российской Федерации из состава этой Группы.... То есть сделать G19".
Детали: Такое решение ВР аргументировала тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида, а также терроризирует мирных людей тем, что наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Железняк добавил, что соответствующее постановление №8203 на заседании 16 ноября поддержали 310 парламентариев.
Предыстория:
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати несколько раз назвал ее G19, намекая, что Россию стоит исключить из нее.
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