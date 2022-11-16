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Рада просит выбросить Россию из G20

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 15:13
Рада просит выбросить Россию из G20
Саммит G20 на Бали. Фото Getty Images

Верховная Рада призвала государства Группы Двадцати исключить Россию из состава этой Группы.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент обратился к государствам G20 относительно исключения Российской Федерации из состава этой Группы.... То есть сделать G19".

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Детали: Такое решение ВР аргументировала тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида, а также терроризирует мирных людей тем, что наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Железняк добавил, что соответствующее постановление №8203 на заседании 16 ноября поддержали 310 парламентариев.

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Темы: Верховная РадаG20Росcия
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