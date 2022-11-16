Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада просит выбросить Россию из G20

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 16:13
Саммит G20 на Бали. Фото Getty Images

Верховная Рада призвала государства Группы Двадцати исключить Россию из состава этой Группы.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент обратился к государствам G20 относительно исключения Российской Федерации из состава этой Группы.... То есть сделать G19".

Детали: Такое решение ВР аргументировала тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида, а также терроризирует мирных людей тем, что наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Железняк добавил, что соответствующее постановление №8203 на заседании 16 ноября поддержали 310 парламентариев.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная РадаG20Росcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Все новости...
Верховная Рада
В Украине переименовали город Новоград-Волынский
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля
Нардепа избрали президентом Федерации биатлона
Последние новости
14:31
В Кремле не могут представить себе публичных переговоров
14:20
В Мариуполе на ремонтной базе оккупантов сдетонировал боекомплект – советник мэра
14:09
Через "банку" в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов
14:02
На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
13:59
видеоГБР разоблачило начальника таможенного поста "Тиса" на поборах с автоперевозчиков
13:58
видеоПолярники показали, как яйца субантарктических пингвинов появляются на свет
13:52
Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский
13:51
Эрдоган считает, что проблемы закупки F-16 у США будут решены в ближайшее время
13:42
Похищенного енота из Херсона предлагают обменять на Екатерину II из Одессы: есть петиция
13:42
Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации
Все новости...