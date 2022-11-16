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Системи NASAMS показали стовідсоткову ефективність у перехопленні російських ракет

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 15:20

Надані Сполученими Штатами системи протиповітряної оборони NASAMS продемонстрували стовідсоткову ефективність у перехопленні російських ракет під час вчорашніх ракетних ударів РФ по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку сьомої зустрічі Контактної групи з питань України.

Як зазначив Остін, Кремль розраховує, що бомбардування похитнуть опір українського народу, але українські громадяни відповідають небаченою досі непокорою.

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"В рамках цієї контактної групи ми продовжуватимемо демонструвати нашу єдину підтримку самообороні України" - зазначив міністр оборони США.

За його словами, зусилля контактної групи спрямовані на те, щоб Україна утримувала ініціативу на полі бою.

"В якості прикладу того, якими важливими є наші пожертви, можна назвати системи ППО NASAMS, які вже діють в Україні. Вони вчора продемонстрували успіх на 100% у перехопленні російських ракет під час жорстокого бомбардування Кремля" - заявив Остін.

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"В той час як Росія продовжує свої безжалісні бомбардування держави доброї волі продовжують підтримку України. Жорстокість Росії тільки зміцнює наш опір" - наголосив він.

Нагадаємо, минулого тижня речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

Теми: ППОУкраїна
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