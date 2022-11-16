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Системи NASAMS показали стовідсоткову ефективність у перехопленні російських ракет

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 16:20

Надані Сполученими Штатами системи протиповітряної оборони NASAMS продемонстрували стовідсоткову ефективність у перехопленні російських ракет під час вчорашніх ракетних ударів РФ по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку сьомої зустрічі Контактної групи з питань України.

Як зазначив Остін, Кремль розраховує, що бомбардування похитнуть опір українського народу, але українські громадяни відповідають небаченою досі непокорою.

"В рамках цієї контактної групи ми продовжуватимемо демонструвати нашу єдину підтримку самообороні України" - зазначив міністр оборони США.

За його словами, зусилля контактної групи спрямовані на те, щоб Україна утримувала ініціативу на полі бою.

"В якості прикладу того, якими важливими є наші пожертви, можна назвати системи ППО NASAMS, які вже діють в Україні. Вони вчора продемонстрували успіх на 100% у перехопленні російських ракет під час жорстокого бомбардування Кремля" - заявив Остін.

"В той час як Росія продовжує свої безжалісні бомбардування держави доброї волі продовжують підтримку України. Жорстокість Росії тільки зміцнює наш опір" - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

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Теми: ППОУкраїна
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