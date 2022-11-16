Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Системы NASAMS показали стопроцентную эффективность в перехвате российских ракет

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 16:20

Предоставленные Соединенными Штатами системы противовоздушной обороны NASAMS продемонстрировали стопроцентную эффективность в перехвате российских ракет во время вчерашних ракетных ударов РФ по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале седьмой встречи Контактной группы по вопросам Украины.

Как отметил Остин, Кремль рассчитывает, что бомбардировки поколеблют сопротивление украинского народа, но украинские граждане отвечают невиданным до сих пор неповиновением.

"В рамках этой контактной группы мы будем продолжать демонстрировать нашу единую поддержку самообороне Украины", - отметил министр обороны США.

По его словам, усилия контактной группы направлены на то, чтобы Украина удерживала инициативу на поле боя.

"В качестве примера того, какими важными являются наши пожертвования, можно назвать системы ПВО NASAMS, которые уже действуют в Украине. Они вчера продемонстрировали успех на 100% в перехвате российских ракет во время жестокой бомбардировки Кремля", - заявил Остин.

"В то время как Россия продолжает свои безжалостные бомбардировки государства доброй воли продолжают поддержку Украины. Жестокость России только укрепляет наше сопротивление", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ПВОУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Все новости...
ПВО
Столтенберг: ПВО НАТО не провалило работу в Польше, потому что это была "не атака"
Столтенберг: топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины
Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной
Последние новости
14:37
Ресторан McDonald's возобновил работу в Хмельницком
14:31
В Кремле не могут представить себе публичных переговоров
14:20
В Мариуполе на ремонтной базе оккупантов сдетонировал боекомплект – советник мэра
14:09
Через "банку" в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов
14:02
На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
13:59
видеоГБР разоблачило начальника таможенного поста "Тиса" на поборах с автоперевозчиков
13:58
видеоПолярники показали, как яйца субантарктических пингвинов появляются на свет
13:52
Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский
13:51
Эрдоган считает, что проблемы закупки F-16 у США будут решены в ближайшее время
13:42
Похищенного енота из Херсона предлагают обменять на Екатерину II из Одессы: есть петиция
Все новости...