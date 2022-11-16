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Системы NASAMS показали стопроцентную эффективность в перехвате российских ракет

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 15:20

Предоставленные Соединенными Штатами системы противовоздушной обороны NASAMS продемонстрировали стопроцентную эффективность в перехвате российских ракет во время вчерашних ракетных ударов РФ по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале седьмой встречи Контактной группы по вопросам Украины.

Как отметил Остин, Кремль рассчитывает, что бомбардировки поколеблют сопротивление украинского народа, но украинские граждане отвечают невиданным до сих пор неповиновением.

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"В рамках этой контактной группы мы будем продолжать демонстрировать нашу единую поддержку самообороне Украины", - отметил министр обороны США.

По его словам, усилия контактной группы направлены на то, чтобы Украина удерживала инициативу на поле боя.

"В качестве примера того, какими важными являются наши пожертвования, можно назвать системы ПВО NASAMS, которые уже действуют в Украине. Они вчера продемонстрировали успех на 100% в перехвате российских ракет во время жестокой бомбардировки Кремля", - заявил Остин.

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"В то время как Россия продолжает свои безжалостные бомбардировки государства доброй воли продолжают поддержку Украины. Жестокость России только укрепляет наше сопротивление", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS.

Темы: ПВОУкраина
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