Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через кордон до неіснуючих дітей у ЄС: на Волині викрили схему переправляння чоловіків

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 16:32
фото СБУ

На Волині викрили схему переправлення військовозобов'язаних черед кордон через підробку документів, зокрема - про народження дітей.

Джерело: прокуратура Волинської області, Управління СБУ Волині

Деталі: Оперативники викрили трьох волинян, які за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави. Один із зловмисників перебував за кордоном та координував дії інших спільників, зазначають у спецслужбі.

Змовники виготовляли  різноманітні фіктивні документи: свідоцтва про народження неіснуючих дітей у країнах Євросоюзу, документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій тощо.

Вартість своїх  "послуг" зловмисники оцінювали в  2-3 тис. дол.  Сума залежала від терміновості виїзду та комплекту підроблених документів.

Правоохоронці затримали одного із "клієнтів" ділків у пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці під час спроби перетину державного кордону України з підробленими документами.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці  вилучили 27 печаток, бланки документів, обладнання для друку фіктивних документів, чорнові записи.

ВІДЕО ДНЯ

У межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру одній із спільниць.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень. 

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Волинська областьВоєнний станСБУпрокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНад Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

фото"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети

"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці

Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

Усі новини...
Волинська область
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер
Росіяни повторно атакували Волинь: новий приліт по енергооб'єкту
На Волині скорочують комендантську годину: "Бізнес повинен працювати"
Останні новини
14:52
Київрада вирішила зносити будинок на Жилянській : депутати відхилили петицію
14:51
Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ і Білорусі
14:45
СБУ назвала прізвища ініціаторів "приєднання" Донеччини до Росії
14:37
Ресторан McDonald's відновив роботу у Хмельницькому
14:31
У Кремлі кажуть, що не зрозуміли, що таке публічні переговори
14:23
Економіка Британії перебуває у рецесії
14:20
У Маріуполі на ремонтній базі окупантів здетонував боєкомплект – радник мера
14:09
Через "банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів
14:02
На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА
13:59
відеоДБР викрило начальника митного посту "Тиса" на поборах з автоперевізників
Усі новини...