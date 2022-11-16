Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через кордон до неіснуючих дітей у ЄС: на Волині викрили схему переправляння чоловіків

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 15:32
Через кордон до неіснуючих дітей у ЄС: на Волині викрили схему переправляння чоловіків
фото СБУ

На Волині викрили схему переправлення військовозобов'язаних черед кордон через підробку документів, зокрема - про народження дітей.

Джерело: прокуратура Волинської області, Управління СБУ Волині

Деталі: Оперативники викрили трьох волинян, які за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави. Один із зловмисників перебував за кордоном та координував дії інших спільників, зазначають у спецслужбі.

Реклама:

Змовники виготовляли  різноманітні фіктивні документи: свідоцтва про народження неіснуючих дітей у країнах Євросоюзу, документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій тощо.

Вартість своїх  "послуг" зловмисники оцінювали в  2-3 тис. дол.  Сума залежала від терміновості виїзду та комплекту підроблених документів.

Правоохоронці затримали одного із "клієнтів" ділків у пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці під час спроби перетину державного кордону України з підробленими документами.

ВІДЕО ДНЯ

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці  вилучили 27 печаток, бланки документів, обладнання для друку фіктивних документів, чорнові записи.

У межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру одній із спільниць.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень. 

Теми: Волинська областьВоєнний станСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Волинська область
ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих
Росія завдала масованого ракетного удару по 7 областях: 3 загиблих, пожежі, багато руйнувань
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: