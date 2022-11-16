Через кордон до неіснуючих дітей у ЄС: на Волині викрили схему переправляння чоловіків

На Волині викрили схему переправлення військовозобов'язаних черед кордон через підробку документів, зокрема - про народження дітей.

Джерело: прокуратура Волинської області, Управління СБУ Волині

Деталі: Оперативники викрили трьох волинян, які за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави. Один із зловмисників перебував за кордоном та координував дії інших спільників, зазначають у спецслужбі.

Змовники виготовляли різноманітні фіктивні документи: свідоцтва про народження неіснуючих дітей у країнах Євросоюзу, документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій тощо.

Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінювали в 2-3 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та комплекту підроблених документів.

Правоохоронці затримали одного із "клієнтів" ділків у пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці під час спроби перетину державного кордону України з підробленими документами.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили 27 печаток, бланки документів, обладнання для друку фіктивних документів, чорнові записи.

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У межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру одній із спільниць.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень.