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Через границу к несуществующим детям в ЕС: на Волыни разоблачили схему переправки мужчин

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 16:32
фото СБУ

На Волыни разоблачили схему переправки военнообязанных через границу путем подделки документов, в частности о рождении детей.

Источник: прокуратура Волынской области, Управление СБУ Волыни

Детали: Оперативники разоблачили трех волынян, которые за деньги предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства. Один из злоумышленников находился за границей и координировал действия других сообщников, отмечают в спецслужбе.

Заговорщики изготавливали различные фиктивные документы: свидетельства о рождении несуществующих детей в странах Евросоюза, документы об обучении в иностранных вузах, справки военно-врачебных комиссий и тому подобное.

Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценивали в 2-3 тыс. долл.  Сумма зависела от срочности выезда и комплекта поддельных документов.

Правоохранители задержали одного из "клиентов" дельцов в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни при попытке пересечения государственной границы Украины с поддельными документами.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли 27 печатей, бланки документов, оборудование для печати фиктивных документов, черновые записи.

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В рамках уголовного производства уже сообщено о подозрении одной из сообщниц.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений. 

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Темы: Волынская областьВоенное положениеСБУпрокуратура
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