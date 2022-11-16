Через границу к несуществующим детям в ЕС: на Волыни разоблачили схему переправки мужчин
На Волыни разоблачили схему переправки военнообязанных через границу путем подделки документов, в частности о рождении детей.
Источник: прокуратура Волынской области, Управление СБУ Волыни
Детали: Оперативники разоблачили трех волынян, которые за деньги предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства. Один из злоумышленников находился за границей и координировал действия других сообщников, отмечают в спецслужбе.
Заговорщики изготавливали различные фиктивные документы: свидетельства о рождении несуществующих детей в странах Евросоюза, документы об обучении в иностранных вузах, справки военно-врачебных комиссий и тому подобное.
Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценивали в 2-3 тыс. долл. Сумма зависела от срочности выезда и комплекта поддельных документов.
Правоохранители задержали одного из "клиентов" дельцов в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни при попытке пересечения государственной границы Украины с поддельными документами.
Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли 27 печатей, бланки документов, оборудование для печати фиктивных документов, черновые записи.
В рамках уголовного производства уже сообщено о подозрении одной из сообщниц.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений.