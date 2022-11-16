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Кадиров притягнув у Чечню "проблемних підлітків" з окупованої України для "перевиховання"

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 17:31
КАДИРОВ. ФОТО: RADIOKP.RU

Ватажок окупованої Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що з окупованої території Луганської і Донецької областей росіяни вивезли "проблемних підлітків" для "військово-патріотичного виховання".

Джерело: Кадиров у Telegram

Дослівно: "У рамках реалізації федеральної програми "Підлітки Росії" до Чеченської Республіки прибули 200 "важких підлітків" із різних суб'єктів Росії, зокрема Луганської та Донецької Народних Республік, які перебувають на обліку у відповідних органах.

Під час перебування в регіоні з дітьми буде проведено профілактичну роботу з метою військово-патріотичного виховання".

Деталі: На українських дітей, за словами Кадирова, чекає "насичена програма", яка передбачає відвідування визначних місць регіону, участь у різного роду спортивних заходах, майстер-класи та зустрічі з відомими спортсменами Чечні.

Ватажок окупованої Чечні також повідомив, що діти відвідали Російський університет спецпризначенців і його тішить, що "юні гості з великим інтересом поставилися до військового ремесла".

Теми: КадировЧечняУкраїнадіти
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