Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров привез в Чечню "проблемных подростков" из оккупированной Украины для "перевоспитания"

Алена МазуренкоСреда, 16 ноября 2022, 16:31
Кадыров привез в Чечню проблемных подростков из оккупированной Украины для перевоспитания
КАДЫРОВ. ФОТО: RADIOKP.RU

Главарь оккупированной Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей россияне вывезли "проблемных подростков" для "военно-патриотического воспитания".

Источник: Кадыров в Telegram

Дословно: "В рамках реализации федеральной программы "Подростки России" в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных подростков" из различных субъектов России, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, состоящих на учёте в соответствующих органах.

Реклама:

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания".

Детали: На украинских детей, по словам Кадырова, ждет "насыщенная программа", которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами Чечни.

Главарь оккупированной Чечни также сообщил, что дети посетили Российский университет спецназа и его радует, что "юные гости с большим интересом отнеслись к военному ремеслу".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КадыровЧечняУкраинадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: