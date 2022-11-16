Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров привез в Чечню "проблемных подростков" из оккупированной Украины для "перевоспитания"

Алена МазуренкоСреда, 16 ноября 2022, 17:31
КАДЫРОВ. ФОТО: RADIOKP.RU

Главарь оккупированной Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей россияне вывезли "проблемных подростков" для "военно-патриотического воспитания".

Источник: Кадыров в Telegram

Дословно: "В рамках реализации федеральной программы "Подростки России" в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных подростков" из различных субъектов России, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, состоящих на учёте в соответствующих органах.

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания".

Детали: На украинских детей, по словам Кадырова, ждет "насыщенная программа", которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами Чечни.

Главарь оккупированной Чечни также сообщил, что дети посетили Российский университет спецназа и его радует, что "юные гости с большим интересом отнеслись к военному ремеслу".

Темы: КадыровЧечняУкраинадети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ДТЭК готовятся, что света не будет по несколько дней и будут "плановые включения"

Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам

обновленоНад Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

фото"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Все новости...
Кадыров
"Армии" Кадырова и "повара Путина" создавались для подавления восстаний в РФ – ГУР
Кадыровцы заставляют рыть окопы жителей Мелитопольщины – Федоров
ISW сообщил, от кого зависим Путин
Последние новости
15:45
В Чехии выставили на аукцион скульптуру голого Путина, за полученные средства планируют купить дрон
15:38
фотоРоссийские ракетные удары по Днепру: ранены 23 человека
15:19
Почти тысячу тел мирных жителей обнаружили на освобожденных от россиян территориях
15:07
История одного февральского боя за школу в Харькове
15:00
В ДТЭК готовятся, что света не будет по несколько дней и будут "плановые включения"
14:55
Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам
14:52
Киеврада решила сносить поврежденный дроном дом в центре города: депутаты отклонили петицию
14:51
Зеленский подписал закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ и Беларуси
14:45
СБУ назвала фамилии инициаторов "присоединения" Донетчины к России
14:37
Ресторан McDonald's возобновил работу в Хмельницком
Все новости...