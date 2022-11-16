Кадыров привез в Чечню "проблемных подростков" из оккупированной Украины для "перевоспитания"

Главарь оккупированной Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей россияне вывезли "проблемных подростков" для "военно-патриотического воспитания".

Источник: Кадыров в Telegram

Дословно: "В рамках реализации федеральной программы "Подростки России" в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных подростков" из различных субъектов России, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, состоящих на учёте в соответствующих органах.

Реклама:

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания".

Детали: На украинских детей, по словам Кадырова, ждет "насыщенная программа", которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами Чечни.

Главарь оккупированной Чечни также сообщил, что дети посетили Российский университет спецназа и его радует, что "юные гости с большим интересом отнеслись к военному ремеслу".