Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації: жінці відірвало голову
Середа, 16 листопада 2022, 16:31
У місті Куп’янськ, що на Харківщині, під час ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту: загинула жінка, поранено правоохоронця.
Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook
Деталі: За її даними, 16 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у м. Куп‘янськ. Жінка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, завданого російськими військовослужбовцями.
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Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.
Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.
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