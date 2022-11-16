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Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації: жінці відірвало голову

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 17:31
фото з місця події, джерело: прокуратура

У місті Куп’янськ, що на Харківщині, під час ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту: загинула жінка, поранено правоохоронця.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Деталі: За її даними, 16 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у м. Куп‘янськ. Жінка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, завданого російськими військовослужбовцями.

Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.

Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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