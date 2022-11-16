Оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: женщине оторвало голову

В городе Купянск, что на Харьковщине, во время эксгумации оккупанты открыли огонь по городу: погибла женщина, ранен правоохранитель.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Детали: По ее данным, 16 ноября прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции эксгумировали труп погибшей женщины в г. Купянск. Женщина погибла 15 сентября в результате артиллерийского обстрела, нанесенного российскими военнослужащими.

Во время следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову.

Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель.