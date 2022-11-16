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Україна повідомила США й партнерів про перехоплення російської ракети біля місця вибуху в Польщі – CNN

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 17:34

Українські військові повідомили США і союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару по Польщі за допомогою засобів протиповітряної оборони.

Про це в коментарі CNN повідомив анонімний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Невідомо, чи йдеться про ту ж ракету, яка впала на територію Польщі, але, як зазначив співрозмовник CNN, ця інформація була використана для оцінки Вашингтоном обставин вибуху на польській території.

Представник Пентагону в коментарі CNN послався на президента США Джо Байдена, який у вівторок увечері назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку Росії.

енсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

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Теми: СШАПольщаППО
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