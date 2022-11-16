Украина сообщила США и партнерам о перехвате российской ракеты возле места взрыва в Польше – CNN

Украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету во время и вблизи места ракетного удара по Польше с помощью средств противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии CNN сообщил анонимный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Неизвестно, идет ли речь о той же ракете, которая упала на территорию Польши, но, как отметил собеседник CNN, эта информация была использована для оценки Вашингтоном обстоятельств взрыва на польской территории.

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Представитель Пентагона в комментарии CNN сослался на президента США Джо Байдена, который во вторник вечером назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета была выпущена со стороны России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

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Европравда собрала основные факты по этому поводу в статье: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.