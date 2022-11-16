Росіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати
Перед втечею російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області так, що її довелося підірвати.
Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook
Пряма мова: "Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада - ред.) стала грудою каміння.
Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо".
Деталі: Клименко повідомив, що всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини.
Сапери вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Глава Нацполіцї заклика не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.