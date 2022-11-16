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Росіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 17:57

Перед втечею російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області так, що її довелося підірвати.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook

Пряма мова: "Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада - ред.) стала грудою каміння.

Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо".

Деталі: Клименко повідомив, що всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини.

Сапери вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. 

Глава Нацполіцї заклика не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.

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Теми: Херсонполіціяокупаціямінування
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