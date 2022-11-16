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Россияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

Алена МазуренкоСреда, 16 ноября 2022, 17:57

Перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня (16 ноября - ред.) стало грудой камней.

Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря смекалке и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим".

Детали: Клименко сообщил, что всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины.

Саперы изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов. 

Глава Нацполиции призвал не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.

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Темы: Херсонполицияоккупацияминирование
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