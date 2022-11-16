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Канада ввела санкции против производителя иранских "Шахедов"

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 17:29

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду объявила о введении дополнительных санкций против шести физических и двух юридических лиц из Ирана из-за нарушения прав человека и дестабилизации мира и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в сообщении канадского правительства, санкции направлены против иранских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, в частности жестоких репрессий против протестующих, а также злонамеренной деятельности режима за рубежом".

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Среди подсанкционных лиц - исследовательская фирма Shahed Aviation Industries, связанная с аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она участвует в производстве иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для атак на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

Еще одна иранская компания, попавшая под санкции Канады, Qods Aviation Industries, также разрабатывает боевые беспилотники, используемые вооруженными силами Ирана и террористическими организациями, а также БПЛА, экспортируемые в Россию для применения во время незаконного вторжения России в Украину.

Под ограничения попали Сейед Яхья Сафави, главный советник верховного лидера Ирана по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР; бригадные генералы КСИР Сейед Ходжатолла Курейши и Саид Агаджани, а также Али Азади, командующий силами охраны правопорядка в иранской провинции Курдистан.

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Санкции предусматривают запрет вести деятельность с подсанкционными физическими и юридическими лицами и замораживают любые их активы в Канаде. Физические лица, включенные в перечень в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, также не могут въехать в Канаду.

В правительстве Канады отметили, что уже ввели санкции против 99 физических и 181 юридического лица из Ирана.

Накануне управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США также ввело санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Темы: КанадаШахедсанкциивойна
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