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Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 18:36

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була не українською.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар...

Я впевнений, що ми повинні бути і будемо (брати участь у розслідуванні - ред.)... Я хочу, щоб ми були справедливими і, якщо це було використання нашого ППО, то я хочу ці докази. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є".

Деталі: За словами президента, він отримав доповіді від командування ЗСУ та Повітряних сил і "не може їм не довіряти".

Зеленський також вважає, що Україну треба було допустити на місце катастрофи. "А можна не говорити остаточні висновки? Чи маємо право бути у слідчій групі? Звісно".

На думку Зеленського, Україна "живий щит" для усієї Східної Європи, але він не почув цього від Заходу. 

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Він також сказав, що протягом ночі спілкувався з лідерами інших держав у конфіденційному режимі.

Наразі, за словами президента, Україна не отримала запрошення до розслідування обставин падіння ракети в Польщі.

Теми: ПольщаЗеленськийРосіяобстріл
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