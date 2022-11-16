Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Президент Владимир Зеленский убежден, что ракета, которая упала во вторник в Польше, была не украинской.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар...

Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании - ред.)... Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть".

Детали: По словам президента, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

Зеленский также считает, что Украину надо было допустить на место катастрофы. "А можно не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно".

По мнению Зеленского, Украина "живой щит" для всей Восточной Европы, но он не услышал этого от Запада.

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Он также сказал, что в течение ночи общался с лидерами других государств в конфиденциальном режиме.

Сейчас, по словам президента, Украина еще не получила приглашение к расследованию обстоятельств падения ракеты в Польше.