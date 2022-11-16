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ЗМІ: Хорватія може передати Україні 14 гелікоптерів Мі-8 в обмін на американські Black Hawk

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 18:58

Уряд Хорватії планує схвалити рішення про передання Україні 14 радянських гелікоптерів Мі-8 різної модифікації, натомість розраховуючи отримати від США більш сучасні Black Hawk.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написали хорватські видання Dnevnik та Jutarnji List.

За неофіційною інформацією, рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що Хорватія поступово переходить на західне озброєння, а термін експлуатації радянських гелікоптерів завершиться до 2026 року.

Для передачі Україні гелікоптерів достатньо лише рішення уряду Хорватії, а позиція президента Зорана Мілановича, відомого проросійськими заявами, не матиме обов’язкового характеру.

Головне питання для Загреба полягає в тому, чим саме замінити гелікоптери, які в країні активно використовуються для пошуково-рятувальних операцій і транспортування поранених.

У жовтні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звернувся по відеозв’язку до депутатів Верховної Ради, підтвердивши підтримку України у повномасштабній війні з Росією та її європейської та євроатлантичної інтеграції.

Водночас президент Хорватії Зоран Міланович, відомий симпатіями до РФ, заявив, що виступає проти навчання українських військових на території Хорватії і буде блокувати такі рішення.

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Теми: Хорватіязброя
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