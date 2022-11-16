СМИ: Хорватия может передать Украине 14 вертолетов Ми-8 в обмен на американские Black Hawk

Правительство Хорватии планирует принять решение о передаче Украине 14 советских вертолетов Ми-8 различной модификации, взамен рассчитывая получить от США более современные Black Hawk.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написали хорватские издания Dnevnik и Jutarnji List.

По неофициальной информации, решение было принято в связи с тем, что Хорватия постепенно переходит на западное вооружение, а срок эксплуатации советских вертолетов завершится до 2026 года.

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Для передачи Украине вертолетов достаточно лишь решения правительства Хорватии, а позиция президента Зорана Милановича, известного пророссийскими заявлениями, не будет иметь обязательного характера.

Главный вопрос для Загреба заключается в том, чем именно заменить вертолеты, которые в стране активно используются для поисково-спасательных операций и транспортировки раненых.

В октябре премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обратился по видеосвязи к депутатам Верховной Рады, подтвердив поддержку Украины в полномасштабной войне с Россией и ее европейской и евроатлантической интеграции.

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В то же время президент Хорватии Зоран Миланович, известный симпатиями к РФ, заявил, что выступает против обучения украинских военных на территории Хорватии и будет блокировать такие решения.