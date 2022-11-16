Зеленський не бачить у білорусів бажання воювати з Україною

Президент Володимир Зеленський каже, що станом на зараз білоруси не бачать сенсу і не мають бажання воювати з Україною.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону 16 листопада

Пряма мова: "Ми вважаємо, що на сьогодні сенсу наступу у білорусів на територію нашої держави немає. І бажання у їхнього суспільства там немає, а в нашого – тим більше".

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Деталі: На ремарку журналіста, що Україна, очевидно, робить все можливе аби переконати Білорусь не воювати, Зеленський зазначив "ми багато в чому когось переконуємо, це частина нашої роботи - не відкривати багато фронтів".

Президент підтвердив, що наразі (після ракетних ударів РФ з території РБ) контактів між Україною і владою Білорусі немає.