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Зеленский не видит у белорусов желания воевать с Украиной

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 19:27
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что по состоянию на сейчас белорусы не видят смысла и не имеют желания воевать с Украиной.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона 16 ноября

Прямая речь: "Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет, а у нашего - тем более".

Детали: На ремарку журналиста, что Украина, очевидно, делает все возможное, чтобы убедить Беларусь не воевать, Зеленский отметил "мы во многом кого-то убеждаем, это часть нашей работы - не открывать много фронтов".

Президент подтвердил, что сейчас (после ракетных ударов РФ с территории РБ) контактов между Украиной и властями Беларуси нет.

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Темы: БеларусьвойнаЗеленский
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