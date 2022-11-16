Зеленский не видит у белорусов желания воевать с Украиной

Президент Владимир Зеленский говорит, что по состоянию на сейчас белорусы не видят смысла и не имеют желания воевать с Украиной.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона 16 ноября

Прямая речь: "Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет, а у нашего - тем более".

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Детали: На ремарку журналиста, что Украина, очевидно, делает все возможное, чтобы убедить Беларусь не воевать, Зеленский отметил "мы во многом кого-то убеждаем, это часть нашей работы - не открывать много фронтов".

Президент подтвердил, что сейчас (после ракетных ударов РФ с территории РБ) контактов между Украиной и властями Беларуси нет.