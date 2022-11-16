Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский не видит у белорусов желания воевать с Украиной

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 18:27
Зеленский не видит у белорусов желания воевать с Украиной
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что по состоянию на сейчас белорусы не видят смысла и не имеют желания воевать с Украиной.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона 16 ноября

Прямая речь: "Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет, а у нашего - тем более".

Реклама:

Детали: На ремарку журналиста, что Украина, очевидно, делает все возможное, чтобы убедить Беларусь не воевать, Зеленский отметил "мы во многом кого-то убеждаем, это часть нашей работы - не открывать много фронтов".

Президент подтвердил, что сейчас (после ракетных ударов РФ с территории РБ) контактов между Украиной и властями Беларуси нет.

Темы: БеларусьвойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: