Зеленський пояснив, чому не евакуював Київ після перших ударів по енергосистемі

Президент Володимир Зеленський розповів, що була ідея евакуювати Київ, але це загрожувало б столиці повторною спробою окупації з боку Росії.

Джерело: Володимир Зеленський під час спілкування з групою журналістів 16 листопада

Оновлено: Прессекретар президента Сергій Нікіфоров уточнив, що саме це мав на увазі Зеленський, коли відповідав на таке запитання: "Ми знаємо Вашу аргументацію стосовно непопередження про вторгнення: про паніку, відтік капіталів і так далі. Чи ми як народ і Ви себе чимось здивували за ці 10 місяців? І чи за ці 10 місяців Ви б інакше ставилися до рішення про непопередження про це?".

Зеленський відповів, що "на все треба дивитися по факту", бо "хто ми є, зрозуміло, коли ми щось робимо, а не говоримо, коли ми діємо, а не попереджаємо, або коли ми попереджаємо – ми повинні нести відповідальність".

Пряма мова Зеленського: "Коли був перший ракетний удар по Києву (тут ішлося про удари по енергетиці 10 жовтня, уточнив Нікіфоров – ред.), була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні споруди, тож не буде питної води і не буде багато всього.

Це було в перший день потужних ракетних ударів. Моє запитання було наступне: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди ми її будемо евакуювати? В Польщу, Словаччину, Румунію? Скажіть, після великої глобальної евакуації – хоч один дайте мені відсоток гарантування, що Росія не повернеться, не зайде і не займе повністю нашу територію?

Якщо немає людей в місті, тоді ракети будуть усюди, буде Маріуполь в кожному місті, буде всюди смерть. І це ваш вибір".

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Більше деталей: Зеленський сказав, що не знає, що буде завтра, але якщо всіх вивезти, то постає питання, хто буде захищати державу.

"Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось (мотивований цим), у більшості своїй – Україна (мотивує). А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають?..", – сказав президент.

Він згадав про повністю знищені міста на сході держави.

Пряма мова: "Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб'єктивна думка… Я не знаю, чи правий я. Я лишився і люди лишилися… Якби я точно знав, що вони збираються робити, я б усе це сказав. Але я не знаю, що було б після того, як президент держави сказав би: "Біжіть, біжіть і я з вами побіг".